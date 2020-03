Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„FutureShock“ mit jüngstem Ensemble

Wie geht es weiter mit der Erde? Diese Frage steht zentral in der Produktion „FutureShock“ am Stellwerk-Theater. Vier 13-jährige Weimarer haben sich unter Leitung des Regisseurs BBB Johannes Deimling mit Zukunft auseinandergesetzt. Entstanden ist eine Inszenierung, die eher auf bildliche, visuelle Art als mit Worten die Thematik untersucht. Das momentan jüngste Stellwerk-Ensemble ist mit dem Stück, das am 22. Februar Premiere hatte, am Donnerstag, 5. März, sowie am Freitag, 6. März, jeweils um 19 Uhr zu erleben, danach wieder im Mai.