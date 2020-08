Braumeister Thomas Schröder (2. v. l.) begleitete das Einmaischen und Sudkochen am Samstag in Kromsdorf.

Kromsdorf. Brauerei-Genossenschaft Kromsdorf meistert das Sudkochen des ersten Probedurchgangs. In gut einem Monat soll ihr erstes Bier verkostungsreif sein.

„Ein Sud ist entstanden, und der Gärprozess hat begonnen.“ Uwe Weiß von der Brauerei-Genossenschaft Kromsdorf durfte am Samstagabend erst einmal durchatmen: Der erste Probedurchgang mit der Brauanlage in der Alten Remise am Schloss verlief bisher erfolgreich.