Mit einem umfangreichen Rahmenprogramm zeigt die Galerie Eigenheim in und um das ehemalige Gärtnerhaus im Weimarhallenpark die Ausstellung „Detox“. Diese Aufnahme der beteiligten Künstler entstand zur Vernissage.

Weimar. Bis zum Abschluss am 10. Oktober wartet im alten Gärtnerhaus im Weimarhallenpark noch ein umfangreiches Rahmenprogramm

Galerie Eigenheim beendet in Weimar „Detox“-Schau

Nur noch bis Samstag, 10. Oktober, zeigt die Galerie Eigenheim im Gärtnerhaus im Weimarhallenpark die Ausstellung „Detox“. Sie vereint Malerei, Installation, Druckgrafik und Performance zu den Themen Entgiftung, Entspannung und Heilung. Das umfangreiche Rahmenprogramm gestaltet in der Abschlusswoche zunächst Michael Fischer von Donnerstag an mit „Sensory Talks“. Hinzu kommt am Donnerstag Yoga, ferner gibt es Samstag Aktionen mit verschiedenen Künstlern.

Donnerstag bis Samstag, ab 14 Uhr