Galerie in Weimar zeigt „Gespräch unter vier Augen“

Weimar. Ausstellung in der Galerie Profil ist Ruth Tesmar gewidmet.

Ruth Tesmar ist die nächste Ausstellung in der Galerie Profil an der Geleitstraße 11 gewidmet. Die mit „Gespräch unter vier Augen“ überschriebene Exposition zeigt vom 29. Mai bis zum 7. Juli Assemblagen und Objekte. Die Werke sind digital zu besichtigen, informiert Galeristin Elke Gatz-Hengst, und, wenn es die Corona-Lage erlaubt, nach Anmeldung in der Galerie. Ruth Tesmar, 1951 in Potsdam geboren, studierte an der Kunsthochschule Berlin. Sie lebt und arbeitet seit 2011 in Schwerin. Zur Ausstellung erscheint ein Katalog.

www.galerie-profil.de