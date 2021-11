Galerie Markt 21 zeigt Schwitters-Ausstellung

Weimar. Der 100. Geburtstag des Begriffes Merz-Kunst von Kurt Schwitters. bietet Anlass zu einer Ausstellung in der Galerie Markt 21.

Nachdem Michael von Hitzenstern (rechts) die X. Dadamenta bereits Mitte September im Weimarhallenpark zelebrieren konnte, wurde am Freitagabend in der Galerie Markt 21 der traditionelle Empfang zur Begrüßung des Themenjahres in Kombination mit der Eröffnung einer Kurt-Schwitters-Ausstellung von Axel Görmarsson (2. von links) nachgeholt: „Die Revolution in Revon“. Gemeinsam mit Ramona Reißmann rezitierten sie Texte von Schwitters. Michael von Hintzenstern brachte zudem seine Komposition „Telepathie“ zur Uraufführung, die ausschließlich aus Pausen besteht. Die Ausstellung ist bis zum 1. Dezember zu besichtigen.