Galli-Theater spielt wieder in Weimar vor Publikum

Krispin Wich vom Galli-Theater bei „Orpheus - One Man Musical“ in Aktion.

Weimar. Verschiedene Vorstellungen folgen am Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag in der Windischenstraße.

Nicht nur mit „Orpheus – One Man Musical“ sind Krispin Wich (im Bild) und sein Team endlich wieder zurück auf der Bühne des Weimarer Galli-Theaters. Nach dieser Vorstellung am Mittwoch hat er im Haus in der Windischenstraße am Donnerstag das Nibelungen-Stück

„Der letzten Held“ wieder aufleben lassen. Freitag und Samstag (2./3. Juli) folgt ab 20.30 Uhr die Beziehungskomödie „Froschkönig für Erwachsene“.

Für Familien gibt es am Samstag und Sonntag ab 16 Uhr das Märchenstück „Die Bremer Stadtmusikanten“.