Galli-Theater spielt zum Zwiebelmarkt

Weil in diesem Jahr der Zwiebelmarkt einen anderen Verlauf und eine andere Form als sonst üblich haben wird, hat sich das Galli-Theater Weimar entschlossen, auch selbst zum Gelingen der Veranstaltung beizutragen. „An jedem der Abende laden wir ein, eines unserer unterhaltsamen Theaterstücke zu besuchen. Wir sind bekannt für ,Theater, wie aus dem vollen Leben’. Als Komödie präsentiert, die einlädt zu lachen, vielleicht ja sogar über sich selbst“, sagte Theaterchef Krispin Wich.

Los geht das Zwiebelmarkt-Begleitprogramm am Mittwoch, 7. Oktober, mit der witzigen Adaption der tragischen Nibelungen-Saga, „Der letzte Held“. Am Donnerstag folgt das lustvolle Beziehungsmärchen „Froschkönig für Erwachsene“, eine weitere Vorstellung davon folgt am Samstag. Am Freitag wartet in „Amanda“ ein Clown auf seine Traumfrau. Während die genannten Aufführungen alle um 20 Uhr beginnen, endet das Zwiebelmarkt-Programm des Galli-Theaters in der Windischenstraße am Sonntag ab 16 Uhr mit dem Familienspaß „Clown Gaga“.

Alle Vorstellungen finden unter den bestehenden Corona-Regeln statt. Vorbestellungen sind erwünscht.

Kontakt: 03643 /77 82 51, weimar@galli.de, www.galli-weimar.de