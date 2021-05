Garage brennt in Weimar - Polizei kontrolliert Geschwindigkeit - Diebstahl im Einkaufsmarkt

Weimar. Die Meldungen der Polizei für Weimar.

Mittwoch gegen 2.50 Uhr erhielt die Weimarer Polizei die Information, dass in der Industriestraße eine Garage brennt. In der Nähe des Brandortes wurde ein Radfahrer, welcher einen Beutel mit Werkzeug mit sich führte, einer Kontrolle unterzogen, berichtet die Polizei. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass dieser in den vergangenen Jahren bereits mehrfach, unter anderem durch Brandstiftung, in Erscheinung getreten war.

Auch die Personenbeschreibung eines Zeugen, welcher den Mann in der Nähe der brennenden Garage gesehen hatte, traf auf die Person zu. Daraufhin erfolgte die vorläufige Festnahme. Ein durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Amphetamine und Kokain. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Die Höhe des entstandenen Brandschadens ist bisher noch nicht bekannt.

Geschwindigkeitskontrollen

Dienstag ab 10 Uhr wurde auf der Bundesstraße 7 zwischen Hohlstedt und Frankendorf eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Aufgrund des einsetzenden Regens musste die Kontrolle beendet werden, berichtet die Polizei. Ein Fahrer wurde dennoch mit 96 km/h bei erlaubten 60 km/h gemessen.

Aufgrund von Beschwerden der Anwohner wurde am Mittwoch in Hopf-garten, Sankt-Vitus-Weg das Einfahrtsverbot für Fahrzeuge aller Art kontrolliert. Hier wurden fünf Autofahrer mit zwei Barverwarnungen sowie drei Ordnungswidrigkeitsanzeigen bestraft, berichtet die Polizei.

Graffiti gesprüht

Zwischen Mittwochmittag und Dienstagmittag haben Unbekannte die Fassade des Hotels "Fürstenhof" in der Breitscheidstraße in Weimar verunstaltet. Der oder die Täter kletterten auf ein Vordach und sprühten mehrere schwarze, silberne und lilafarbene Schriftzüge in den Maßen 2 x 4,5 Meter an die Hauswand, berichtet die Polizei. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

In der Abraham-Lincoln-Straße wurde das Werbeschild einer Firma mit einem roten Schriftzug zwischen Montag und Dienstag versehen. Auch hier blieben die Täter unerkannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 350 Euro.

Diebstahl

Am Mittwoch zwischen 0.40 Uhr und 0.45 Uhr betraten unbekannte Täter den durch Zaunelemente gesicherten Verkaufsplatz für Pflanzen eines Einkaufsmarktes in der Marcel-Paul-Straße in Weimar. Im Anschluss wurde der Verkaufsbereich durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, wird derzeit noch gesprüft. Der Eingangsbereich ist Videoüberwacht. Auf der Aufzeichnung ist eine männliche Person mit Taschenlampe zu erkennen.

