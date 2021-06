„Garten.fest.spiele“ auf Wanderschaft in Weimar

Weimar. Weiteres Konzert mit Verein „ExtraKlang“ ist am Sonntag in der Marienstraße zu erleben.

Begeistert hat „ExtraKlang“ am Donnerstag das Publikum in Ehringsdorf. Als „Garten.fest.spiele“ auf Wanderschaft bot die Akkordeonistin Neža Torkar mit den Sängern Eleonore Marguerre, Ulrika Strömstedt, Uwe Stickert und Uwe Schenker-Primus und Pianist Dirk Sobe Anklänge an die Fête de la Musique und das schwedische Midsommar.

Erneut zu hören ist dies am Sonntag, 27. Juni, ab 19 Uhr in der Marienstraße 8. Kostenlose Tickets: WhatsApp an 03643/811731 oder E-Mail an: konzert@extraklang.de.