Gartenhütte brennt - Einbruch in Carolinenturm - Corona-Verordnung: Polizei löst Party auf

Einbruch in Carolinenturm

In der Nacht Freitag brachen Unbekannte in den Carolinenturm im Weimar ein. Der oder die Täter brachen die historische Zugangstür des beliebten Ausflugsziels auf dem Kötsch mit roher Gewalt auf und entwendeten aus dem Turm einen Heizlüfter sowie eine leere Spendenbox. Der Wert des Beuteguts beläuft sich auf ca. 300 Euro. Der Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Gartenhütte brennt

Am Samstagabend gegen 22:20 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einer Gartenanlage in der Damaschkestraße in Weimar gerufen. Aus unbekannter Ursache war eine Gartenhütte mit angrenzendem Schuppen in Brand geraten. Der Schaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Zur Brandursache hat die Kriminalpolizei Jena die Ermittlungen aufgenommen.

Corona-Verordnung: Polizei löst Party auf

Auch am Wochenende führten Polizei und Ordnungsamt wieder Kontrollen zur Einhaltung der Einschränkungen aufgrund der Corona-Verordnung durch. Der überwiegende Teil der Bevölkerung ist laut Polizei sich der nach wie vor bestehenden Gefahren bewusst und verhält sich vorbildlich. Trotz dessen mussten die Beamten am Wochenende mehrfach gegen Verstöße einschreiten und nicht erlaubte Ansammlungen auflösen, so zum Beispiel am Freitagabend.

Gegen Mitternacht beschwerten sich Anwohner über ruhestörenden Lärm aus einer Wohnung im Birkenhof. Als die Beamten die Nachtruhe wieder herstellen wollten, stellten sie fest, dass sich in der Wohnung außer dem Wohnungsinhaber noch acht weitere Personen unberechtigterweise aufhielten. Die Feier wurde aufgelöst und die Personen der Wohnung verwiesen.

Im Weimarer Land gab es seit Freitag gleich drei Unfälle, bei denen Kradfahrer verwickelt waren.