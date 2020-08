Gartenparty würdigt Friedrich Nietzsche zum 120. Todestag

An Nietzsches 120. Todestag erinnerte am Dienstag die Klassik Stiftung Weimar am und im Nietzsche-Archiv mit einer Vielzahl an Aktivitäten. Der Abend wechselte mit seinem Programm von Musik und Kunst bis zu „Kulissengesprächen“ zwischen heiterer Ernsthaftigkeit und seriöser Feierlaune. Mit der als Gartenparty organisierten Festivität endete „Nietzsche Superstar. Ein Parcours der Moderne“. Die Sonderausstellung „Nietzsche komponiert“ im Goethe- und Schiller-Archiv ist noch bis 30. August, die Sonderausstellung „Nietzsche liest“ im Studienzentrum der Herzogin Anna Amalia Bibliothek noch bis 31. August geöffnet.