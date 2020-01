Das Doncalli-Theater gastiert wieder in der Weimarhalle in Weimar, nach „Hänsel und Gretel“ (Foto) diesmal mit „Der Räuber Hotzenplotz“.

Weimar. Das Doncalli Theater gastiert mit „Der Räuber Hotzenplotz“ in der Weimarhalle.

Gastspiel des Doncalli Theaters

Der gerissene Räuber Hotzenplotz überfällt Kasperls Großmutter und raubt ihre Kaffeemühle, die für sie einen besonderen Wert darstellt, weil Kasperl und sein Freund Seppel ihr diese zum Geburtstag geschenkt hatten. Wird es Kasperl und Seppel gelingen, das Geschenk zurückzubringen? Wie die Geschichte ausgeht, erfahren Kinder ab zwei Jahren und ihre Erwachsenen am heutigen Samstag, 11. Januar, um 14.30 und 17 Uhr beim Gastspiel des Doncalli Theaters in der Weimarhalle. Das Stück wird von Schauspielerinnen und Schauspielern dargestellt. Karten an der Tageskasse.