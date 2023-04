Gaukler will den Ettersburger Campingplatz verzaubern

Ettersburg. Ein Auftritt von Robert Friedrich ergänzt am Sonntag die Dauerausstellung von Steinbildhauer Martin Linß auf dem Gelände in Ettersburg.

Kurz nach dem traditionellen Saisonstart zu Ostern wird der Campingplatz am südlichen Rand von Ettersburg zum Kultur-Schauplatz: Am Sonntag, 23. April, gastiert der Gaukler, Feuerkünstler und Erzähler Robert Friedrich aus Magdeburg auf dem Gelände. Der Auftritt gehört zum Rahmenprogramm der Freiluft-Dauerausstellung „Reich der Steine“ mit Werken des Steinmetzes und Steinbildhauers Martin Linß, die seit Frühsommer 2021 auf dem Campingplatz ihr Domizil hat. Gestartet war sie damals in Kombination mit Fotografien von Jörg Pfeifenbring.

Friedrichs „Märchen-Stunde zum Mitmachen“, gedacht vor allem für die jüngsten Besucher, startet am Sonntag um 15 Uhr. Danach zeigt der Mann aus Sachsen-Anhalt ab 16.30 Uhr als Jongleur sein Können und spielt dabei scheinbar mühelos mit den Gesetzen der Schwerkraft. Ab 22 Uhr folgt das große Finale des vielseitigen Künstlers: Seine Feuershow entfaltet erst im Dunklen ihre echte Wirkung. Mit diversen Spezialeffekten soll sie das Publikum in Staunen versetzen.

Martin Linß und das Campingplatz-Team hoffen, dass sich die guten Wetterprognosen für das Wochenende bestätigen. Der Eintritt ist für jedermann frei, der Campingplatz-Pächter und seine Mitstreiter sorgen für ein Imbiss- und Getränke-Angebot.