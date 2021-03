Das neue Verkehrsschild an der Ettersburger Straße, das zweiachsigen Fahrzeugen das Überholen von Fahrrädern oder Mopeds verbietet, steht jetzt vor der Unterführung

Weimar. Es verbietet jetzt in der Unterführung Ettersburger Straße das Überholen. Schutz von Radfahrern wird als Grund genannt.

Geänderter Standort für neues Verkehrsschild in Weimar

Nur kurz war die Verweildauer des neuen Verkehrszeichens an der kleinen Zufahrt von der Ettersburger Straße in die Straße Hinter dem Bahnhof. Es hatte seit Jahresbeginn dort stadtauswärts bis in Höhe der Zufahrt zum ehemaligen Güterbahnhof das Überholen eingeschränkt: Verboten war dort demnach, mit einem zweiachsigen Fahrzeug Mopeds oder Fahrräder zu überholen.