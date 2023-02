Gebetsnacht zum Jahrestag des Angriffskrieges auf die Ukraine in Weimar

Weimar/Apolda. Herz-Jesu-Gemeinde in Weimar lädt zu „Friedensnacht für den Frieden“ ins Otto-Neururer-Haus.

Am ersten Jahrestag des Krieges gegen die Ukraine, dem 24. Februar, rufen die Kirchen in Deutschland zu Gebeten und Gottesdiensten auf. In der Herz-Jesu-Gemeinde in Weimar wird bei einer „Friedensnacht für den Frieden“ bis zum frühen Samstagmorgen gebetet und gewacht. In der Kirche St. Bonifatius in Apolda findet bereits am Donnerstag, 23. Februar, um 18 Uhr ein Friedenskonzert statt.

Zur Gebetsnacht wird am 24. Februar, ab 20 Uhr in das Otto-Neururer-Haus, Paul-Schneider-Straße 5 geladen. Zum Übernachten könne ein Schlafsack mitgebracht werden, heißt es. Es stehe aber allen frei, zu kommen und zu gehen, wie sie möchten. Um 6 Uhr beginnt die Heilige Messe mit anschließendem Frühstück.