Lageplan des neuen Wohnbaugebietes Am Sülzenanger in Niederzimmern

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gebotsverfahren für acht Wohngrundstücke

Kauf-Interessenten für acht Einfamilienhaus-Parzellen in einem neuen Wohngebiet in Niederzimmern sucht jetzt die Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) Thüringen. Sie begleitet als Dienstleister Planung, Erschließung und Vermarktung des Areals. Bisher gehören die Grundstücke der Landgemeinde Grammetal sowie zwei Privateigentümern. Sie liegen an der nördlichen Seite der Straße Am Sülzenanger und bilden künftig den Nordrand der Niederzimmerner Wohnbebauung.

Vergeben werden die Grundstücke in einem Gebotsverfahren. Das heißt, die Interessenten können ab sofort und bis zum 30. Juni ein schriftliches Angebot bei der LEG einreichen und sich so um eines der Grundstücke bewerben. Wie die LEG in einer Mitteilung informierte, ist der Bebauungsplan für das Wohngebiet rechtskräftig. Die Abstimmungen mit Ver- und Entsorgern seien so getroffen, dass mit Abschluss der Bauarbeiten sowohl Wasser/Abwasser als auch Strom und Telekommunikation zur Nutzung zur Verfügung stehen.

Weitere Details seien dem kommenden Grammetal-Amtsblatt (erscheint am 11. April) zu entnehmen. Wer vorab Informationen benötigt, bekommt sie per Mail-Anfrage.

sre@leg-thueringen.de