Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gebrauchte Möbel zum halben Preis

Weimars Sozialkaufhaus an der Georg-Haar-Straße braucht Platz. Insbesondere raumgreifende Möbelstücke – Couchgarnituren, Schänke und Küchenmöbel – gibt es derzeit so reichlich dort, dass nicht nur die Verkaufshalle, sondern auch der Wareneingang und die als Lager genutzte Baracke nebenan bis auf das letzte Fleckchen voll stehen. Das bei der Diakonie Landgut Holzdorf angesiedelte Sozialkontor „Johannes Falk“, zudem neben den Tafeln in Weimar und Blankenhain sowie Beschäftigungswerkstätten auch das Kaufhaus gehört, entschloss sich deshalb, erstmals zwei Sonderverkaufswochen anzubieten.

Seit Beginn dieser Woche und noch bis zum 13. März ist gebrauchtes Mobiliar im Weimarer Sozialkaufhaus zum halben Preis zu haben. Der Rabatt wird allerdings nur denen gewährt, die ihre erstandenen Stücke auch selbst abholen. Denn: Um die Möbel in dem Maße auszuliefern, in dem sich die Stellfläche lichten soll, hat das Sozialkontor gar nicht die Kapazität. Schließlich muss der Transporter für solche Touren mit zwei bis drei Mitarbeitern besetzt werden. Gleichzeitig wird das motorisierte Team aber auch benötigt, um neue Möbel zum Verkauf aus Wohnungen zu holen. Und nicht zuletzt ist das Anpacken im Kaufhaus ebenfalls gefragt, um die Möbel aufzubauen. „Schließlich wollen unsere Kunden sehen, was sie erwerben. Ein Bretterstapel verkauft sich nicht“, sagt Weimars Tafel-Leiter Marco Modrow.

Trotz der Fülle an Möbeln nimmt das Sozialkontor auch weitere entgegen. „Wer etwas abgeben möchte, kann uns gern anrufen. Alles können wir jedoch nicht mitnehmen. Wir schauen uns die Sachen an und treffen eine Vorauswahl“, so Modrow. Möbel in Eiche-rustikal-Optik etwa seien längst auch im Sozialkaufhaus Ladenhüter und werden nicht mehr angenommen, ebenso sehr große Schrankwände und wuchtige Kleiderschränke. „Viele unserer Kunden haben kleinere Wohnungen. da passen solche Möbel gar nicht hinein“, weiß der Tafelchef.

Zur Kundschaft des Sozialkaufhauses gehören derweil nicht nur Leute mit schmalerem Geldbeutel. Wer hier einkaufen will, muss keinerlei Nachweis über irgend eine Art von Bedürftigkeit erbringen. Auch der aktuelle Möbel-Rabatt wird jedermann gewährt. So wechselte am Montag beispielsweise direkt mit der Geschäftsöffnung um 8 Uhr eine jener Küchenanrichten aus Omas Zeiten den Besitzer, die bei Fans wieder sehr in Mode sind. Wer hier sein Wunschteil erspäht, sollte allerdings gleich zuschlagen. Denn Reservierungen sind im Sozialkaufhaus nicht möglich.

Zwar ohne Nachlass, aber immer noch vergleichsweise günstig sind solche Möbel zu haben, die in der Holzwerkstatt des Sozialkontors aufgearbeitet und zuweilen regelrecht restauriert wurden. Das Beschäftigungsprojekt wird von einem fest angestellten Tischlermeister geleitet.

Waren, die sich auch nach einiger Zeit im Sozialkaufhaus nicht verkaufen lassen, werden verschenkt. Für solche Gratis-Möbel gibt es unterm Vordach der Halle einen eigenen Platz. „Bevor wir Sachen wegwerfen, die noch gute Dienste leisten können und nicht kaputt sind, wollen wir sie irgendwie an den Mann bringen“, sagt Modrow.