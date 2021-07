Geburtstagsfest für Haus und Verfassung auf Weimarer Theaterplatz

Weimar. Besucher können bei Veranstaltung am 31. Juli mit kostenlosen Tickets den fertigen Rohbau für Anbau am Haus der Weimarer Republik besichtigen.

Das 102-jährige Jubiläum der Verabschiedung der Weimarer Reichsverfassung und der zweite Geburtstag des Hauses der Weimarer Republik werden am 31. Juli gefeiert. Beim Tag der offenen Tür mit buntem Programm können Interessierte das Haus eintrittsfrei von 9 bis 19 Uhr besuchen. Dazu gibt es ab 10 Uhr im Zwei-Stunden-Takt Führungen mit Kurator Marcel Böhles, ferner um 11.30, 12.30 und 13.30 Uhr Talkrunden im Künstlergarten. Dort wird auch der neue Katalog zur Dauerausstellung präsentiert. Ab 15 Uhr erklingt ebenfalls im Künstlergarten Jazz mit dem Duo Nagler-Alf, ab 20 Uhr der Sound der 20er-/30er-Jahre mit „Evas Apfel Musik“. Zum Programm gehören ferner halbstündlich ab 18 und letztmalig ab 19.30 Uhr am Wittumspalais Kurzschauspiele, die die Zuschauer in die Zeit der Weimarer Nationalversammlung versetzen.

Außerdem öffnet der Verein Weimarer Republik bei Führungen um 13 und 15 Uhr den Erweiterungsbau des Hauses, der unlängst Richtfest hatte. Ein begrenztes Kontingent an kostenlosen Teilnahmekarten liegt laut Verein Donnerstag und Freitag an der Kasse des Hauses am Theaterplatz bereit. Nur mit diesen Karten sei die Teilnahme an den Führungen möglich.

Samstag, 31. Juli; Theaterplatz