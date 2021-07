Geburtstagsgeschenk für Feininger aus dem Weimarer Studio Mosaik

Zum 150. Feininger-Geburtstag wird eines der beiden Segelboote auf einem Traktor-Anhänger in der Mummenschanz-Parade mitfahren.

Weimar. Nach dem Vorbild von Lyonel Feininger bauten Kinder in einem Holz-Workshop des Studios Mosaik Weimar im Alten Gaswerk zwei Segelboote.

Den 150. Geburtstag von Lyonel Feininger würdigt auch das Studio Mosaik im Gaswerk Weimar: In einem Holz- und Gestaltungsworkshop bauten 19 Kinder zwischen vier und 15 Jahren mit HP Grossmann und Stephan von Tresckow an zwei Wochenenden zwei Segelboote.

Zudem wurden weiße T-Shirts unter Anleitung von Anke Neugebauer mit Blaudrucken individuell verschönert. Die Ergebnisse sind bei der Feininger-Geburtstagsfeier und in der Mummenschanzparade am 17. Juli in Gelmeroda zu bewundern.