Am Welt-Aidstag erinnert die Aids-Hilfe in der Frauentorstraße an Verstorbene.

Weimar. Zum Gedenken am „Dreizeiler“ in der Frauentorstraße lädt die Weimarer Aids-Hilfe am Welt-Aidstag, 1. Dezember, ein.

Gedenken am „Dreizeiler“ in Weimar

Zum Welt-Aidstag am Dienstag, 1. Dezember, macht die Aids-Hilfe Weimar und Ostthüringen zwischen 9 und 17.30 Uhr in der Vereinshütte auf dem Weimarer Markt auf die Erkrankung aufmerksam und setzt sich für Aufklärung und Prävention ein. Das Gedenken am „Dreizeiler“ in der Frauentorstraße findet 17 Uhr statt, maximal 15 Personen können teilnehmen.