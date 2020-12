Gedenken am „Dreizeiler“ zum Welt-Aids-Tag

Gedenken mit Schweigeminute am Welt-Aids-Tag 2020 in der Schillerstraße.

Weimar. Die Aids-Hilfe Weimar & Ostthüringen erinnerte am Welt-Aidstag am „Dreizeiler für Weimar“ an all jene, die ihren Kampf gegen Aids verloren haben.

Am „Dreizeiler für Weimar“ in der Frauentorstraße gedachte die Aids-Hilfe Weimar & Ostthüringen zum Welt-Aids-Tag am Dienstag jener Menschen, die ihren Kampf gegen Aids verloren haben. Wegen der Corona-Pandemie konnten daran nur maximal 15 Personen teilnehmen. Tagsüber waren Mitarbeitende der Aids-Hilfe in der von der Stadt auf dem Markt kostenfrei zur Verfügung gestellten Vereinshütte vertreten, informierten, klärten auf und gaben Informationsmaterial weiter. Zu besichtigen ist seit Dienstagabend in der Galerie Markt 21 auch die traditionelle Kunstausstellung der Aids-Hilfe. Zu sehen sind Werke von Thomas Werner. Unter dem Titel „Blickbeziehungen“ zeigt der Weimarer Künstler eine Auswahl seiner Zeichnungen, Porträts wie auch Landschaften und Stadtansichten. Die Werkschau kann nach Vereinbarung unter Telefon: 50 27 55 oder E-Mail: postkasten@c-keller.de besucht werden.