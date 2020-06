Am Korbinian-Apfelbaum in Niedergrunstedt – hier bei der Pflanzung vor zwei Jahren – wird am 20. Juni an die Bücherverbrennung 1933 in Weimar erinnert.

Gedenken am Jahrestag der Bücherverbrennung

An die Bücherverbrennung 1933 in Weimar erinnert eine Veranstaltung am Korbinian-Apfelbaum in Niedergrunstedt. Initiatoren sind der evangelische Kirchengemeindeverband Buchfart-Legefeld und die Literarische Gesellschaft Thüringen. „Im Allgemeinen werden die Bücherverbrennungen mit dem 10. Mai 1933 und der Brandrede von Joseph Göbbels in Verbindung gebracht. In acht Thüringer Städten war es anders“, so Johannes Bock (LGT). So habe Hirschberg bereits am 2. Mai die „Aktion wider den undeutschen Geist“ verzeichnet, in Jena hingegen erst 26. August. Eine von Weimar ausgehende Aktion des nationalsozialistisch orientierten Verbandes „Deutscher Handlungsgehilfen“ habe am 21. Juni 1933 bei Niedergrunstedt stattgefunden.

Zur Erinnerung und Mahnung wurde dort 2018 ein Apfelbaum der Sorte Korbinian oder KZ-3 gepflanzt – eine von vier Sorten, die der Häftling Korbinian Aigner im KZ Dachau züchtete und dort herausschmuggelte.

Samstag, 20. Juni, 18 Uhr; Johann-Ernst-Rentzsch-Straße