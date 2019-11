Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gedenken am stillen Sonntag

Die Erinnerung an die Opfer beider Weltkriege und von Gewaltherrschaft wird am kommenden Totensonntag, 17. November, im Weimarer Land vielfach hoch gehalten.

In Kranichfeld begrüßen die Stadt und die evangelische Kirchgemeinde traditionell Vertreter ihres Patenbataillons der Bundeswehr aus Erfurt, um auf dem städtischen Friedhof gemeinsam der Toten zu gedenken.

Die Veranstaltung in der Zweiburgenstadt beginnt ebenso um 14 Uhr wie jene in der Stadt Magdala, die am Gefallenendenkmal an der Grotte stattfinden wird. Dort sprechen Bürgermeister Mario Haßkarl und Pfarrerin Jeannette Schurig. Musikalisch umrahmt wird das Gedenken vom Magdalaer Johannischor und der Taubacher Posaunengruppe.

Im kleinen Bad Berkaer Ortsteil Meckfeld verbinden die Einwohner das Erinnern am Sonntag um 14 Uhr mit der Einweihung ihres nun renovierten Denkmals für die Gefallenen.

In Großschwabhausen nimmt das Gedenken zum Volkstrauertag zunächst um 15.30 Uhr in der Kirche seinen Anfang. Mit Pastorin Anne Brisgen können die Gäste hier Andacht halten. Im Anschluss daran werden im Ort Blumengebinde an den Denkmälern für die Gefallenen des Ersten und des Zweiten Weltkrieges niedergelegt.