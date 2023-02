Gedenken an die Opfer des Bombardements 1945 in Weimarer Kindergarten

Weimar. Veranstaltung in der Richard-Strauss-Straße zum Bombardement am 7. Februar 1945.

Der Opfer des Bombardements am 9. Februar 1945 in der Weimarer Richard-Strauß-Straße wird an diesem Donnerstag traditionell gedacht. Die öffentliche Veranstaltung richten der SPD-Kreisverband um seine Vorsitzende Virginie Klemme und das Lebenshilfe-Werk Weimar-Apolda um seine Vorsitzende Rola Zimmer gemeinsam aus. Das Lebenshilfe-Werk betreibt dort den integrativen Kindergarten Hufeland, auf dessen Gelände bei dem Bombenangriff 31 Kinder im damaligen Kindergarten der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt ihr Leben verloren hatten. Das Gedenken, zu dem weitere Vertreter aus Politik und Stadtverwaltung erwartet werden, schließt zudem die Erwachsenen ein, die in der Kindereinrichtung ums Leben gekommen sind.

Donnerstag, 9. Februar, 15 Uhr; Richard-Strauß-Straße 4