Mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Gedenkstätte Buchenwald erinnern Christen am Sonntag an die von den Nazis ermordeten Geistlichen

Gedenken an ermordete Geistliche bei Spurensuche in Buchenwald

Weimar. Die Kirchen und die Gedenkstätte Buchenwald erinnern in den kommenden Tagen an die Geistlichen, die von den Nationalsozialisten ermordet wurden.

Mit einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Appellplatz in Buchenwald erinnern Weimars Kirchgemeinden am kommenden Sonntag an die Geistlichen, die im Konzentrationslager auf dem Ettersberg ums Leben kamen. Am 18. Juli jährt es sich zum 82. Mal, dass der evangelische Pfarrer Paul Schneider, der „Prediger von Buchenwald“, hier ermordet wurde. Die Predigt zu seinem Andenken hält ab 14 Uhr Björn Mensing, Historiker und Pfarrer an der KZ-Gedenkstätte Dachau in Bayern. Mit dem Gottesdienst wird gleichzeitig an die Ermordung des katholischen Pfarrers Otto Neururer am 30. Mai 1940 im KZ Buchenwald erinnert.

Kirchenjurist Martin Gauger steht im Blickpunkt

Besonders im Blickpunkt steht in diesem Jahr das Gedenken an den Kirchenjuristen Martin Gauger, der vor 80 Jahren, am 15. Juli 1941, ermordet wurde. Der Justizbeamte hatte den Treueeid auf Hitler aus Gewissensgründen verweigert und wurde deshalb aus dem Staatsdienst entlassen. Als Justitiar der Bekennenden Kirche verteidigte er die Rechte seiner Kirche und half Verfolgten. Schließlich verweigerte Gauger 1940 den Kriegsdienst. Auf der Flucht wurde er gefangen genommen und in Buchenwald inhaftiert. Vier Wochen später brachte die SS ihn in die Heil- und Pflegeanstalt Pirna-Sonnenstein, wo er im Gas erstickt wurde.

„Wenn einmal der Nebel sich zerteilt hat, in dem wir leben, dann wird man sich fragen, warum nur einige, warum nicht alle sich so verhalten haben“, schrieb Gauger aus der Haft in Buchenwald an seinen Bruder: „Wir alle müssen uns auch heute fragen, wie wir uns verhalten, wie wir anderen Menschen gegenübertreten, wie wir Zeichen setzen gegen den Hass, der unsere Gesellschaft spaltet“, so Pfarrerin Karin Krapp vom evangelischen Gemeindezentrum „Paul Schneider“. Mit dem Gottesdienst sollen auch diese Fragen Raum bekommen.

Dokumentarfilmerin stellt Projekt vor

Bereits am vergangenen Samstag öffnete in Weimars Herderkirche die Ausstellung „Seine Kirche aber schwieg“. Die fotografische Biografie zu Martin Gauger kann bis 31. Juli zwischen 10 und 18 Uhr besichtigt werden, auch am Freitag,16. Juli, im Anschluss an die um 12 Uhr beginnende Nagelkreuz-Andacht. Am Samstag, 17. Juli, widmen sich Gauger mehrere Veranstaltungen in der Gedenkstätte Buchenwald. Um 14 Uhr beginnt vor dem Lagertor eine Führung mit Harry Stein „Auf den Spuren von Martin Gauger in Buchenwald“. Um 15.30 Uhr folgen im Kino-Saal Vorträge: Boris Böhm spricht als Leiter der Gedenkstätte Pirna-Sonnenstein. Gerhard Gauger, ein Neffe Martin Gaugers, schildert die Sicht der Familie. Und die Dokumentarfilmerin Nancy Brandt stellt ein Filmprojekt zu Martin Gauger vor.