Am Gedenkstein an der Andersenstraße (nahe Kromsdorfer Straße) wird am Sonntag der Opfer vom 9. Februar 1945 gedacht.

Weimar. Bei Veranstaltungen in Weimar-Nord sowie dem Kindergarten in der Richard-Strauss-Straße wird am Sonntag und Montag an die Toten erinnert.

Gedenken an Opfer vom 9. Februar 1945

Mit zwei Veranstaltungen wird an dem „Schwarzen Freitag“ erinnert, bei dem am 9. Februar vor 75 Jahren durch alliierte Fliegerangriffe nahezu 1900 Menschen in Weimar ums Leben gekommen sind. Darunter 600 Häftlinge und Kriegsgefangene, die in dem Rüstungswerk Zwangsarbeit verrichten mussten. Speziell ihrer sowie des französischen Bürgermeisters und Widerstandskämpfers Raphaël Élizé, der seither als vermisst gilt, wird am Sonntag, dem 9. Februar, gedacht. Dazu rufen der Verein Weimarer Dreieck, das Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus Weimar sowie das französische Kulturinstitut Thüringen um 15 Uhr an die Gedenkstelle auf dem Gelände des großen KZ der ehemaligen Gustloff-Werke an der Andersenstraße/Ecke Kromsdorfer Straße. Dort sprechen unter anderem Oberbürgermeister Peter Kleine und Harry Stein.

An alle Weimarer Opfer und insbesondere an die Opfer im Kindergarten an der Richard-Strauss-Straße, wo durch den Bombenangriff viele Kinder ums Leben gekommen sind, wird dort am Montag, dem 10. Februar, ab 11 Uhr gedacht. „Damit war der Krieg, der von Deutschland ausgegangen war, auf schreckliche Weise hierher zurückgekehrt“, erinnerte das Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda. Es hat dazu eingeladen, im Anschluss in seinem dortigen Kindergarten Hufeland bei Kaffee oder Tee miteinander ins Gespräch zu kommen.