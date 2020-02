Nur ein Teil der Menschen, die am Montag in der Richard-Strauss-Straße der 80 toten Kinder und aller Opfer vom Februar 1945 gedachten, sind hier zu sehen.

Weimar. Stadt, Lebenshilfe-Werk, SPD und Bürger erinnerten in der Richard-Strauss-Straße an die Opfer des Bombardements auf Weimar vor 75 Jahren

Gedenken an tote Kinder vom 9. Februar 1945

Rund 40 Weimarer erinnerten am Montag vor dem Hufeland-Kindergarten des Lebenshilfe-Werkes Weimar/Apolda in der Richard-Strauss-Straße an die 80 Kinder, die dort vor 75 Jahren ums Leben gekommen waren. Zugleich gedachten sie aller mehr als 1000 Opfer in der Stadt, die nach dem alliierten Bombardement am 9. Februar 1945 in gestorben waren – darunter Weimarer Bürger ebenso wie Häftlinge des Konzentrationslagers Buchenwald, Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter.

In ihrer Gedenkrede schlug die Beigeordnete Claudia Kolb den Bogen zu den Kriegsberichten aus Syrien. Wie seinerzeit die Stadtchronisten nüchtern die Fakten der Zerstörungswelle zusammengefasst hätten, würden in den Nachrichten die Toten gezählt, Bilder zerstörter Städte gezeigt, von toten Kindern oder Waisen, die ihre Familienangehörigen verloren haben. Angesichts dieser Bilder empfinde sie große Dankbarkeit, „dass ich mit meiner Familie in Frieden leben kann“, sagte die Beigeordnete.

Daraus erwachse die Überzeugung, „das wir alle aufgerufen sind, für diesen Frieden einzutreten, für Achtung, Respekt und Toleranz jedem Mitmenschen gegenüber und über alle Grenzen hinweg“, so Claudia Kolb.

Diese bedeute auch, sich denen entgegen zu stellen, die zu Terror, Gewalt oder Ausgrenzung aufrufen. Dies müsse für alle gelten, die sich dem demokratischen Gedanken verpflichtet fühlen. Daher habe die Wahl zum Ministerpräsidenten mithilfe der AfD-Stimmen viele Menschen erschüttert. „Es gibt eben keine Rechtfertigung dafür, sich ,zwischendurch’ mit solchen Ideologien einzulassen“, sagte die Beigeordnete und fügte hinzu: Die Weimarer sollten gemeinsam für Frieden in der Stadt eintreten und dafür, dass nie wieder Eltern tote Kinder beklagen müssen.

Über das Gedenken Lehren aus der Geschichte zu ziehen, zog sich als Leitmotiv auch durch die Rede des stellvertretenden SPD-Kreisvorsitzenden Thomas Hartung. Er könne sich kein würdiges Gedenken zur Befreiung des KZ Buchenwald im April mit Menschen vorstellen, die beim Holocaust-Denkmal in Berlin von einem Schandmal sprechen oder die Forderung nach einer Kehrtwende in der Erinnerungskultur erheben, sagte er mit Blick auf die AfD. Die toten Mädchen und Jungen im damaligen Kindergarten der Volkswohlfahrt seien das Ergebnis der Entwicklung vor fast 100 Jahren, aus der die Menschen noch heute ihre Schlüsse ziehen und entsprechend entscheiden sollten.