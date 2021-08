Im Hof des ehemaligen Krematoriums auf dem Gelände der Gedenkstätte Buchenwald wird am 18. August an den 77. Jahrestag der Ermordung von Ernst Thälmann erinnert.

Gedenken in Buchenwald an Ermordung von Thälmann

Weimar. Sandro Witt vom DGB spricht dazu auf Einladung der Veranstalter am 18. August in der Gedenkstätte Buchenwald.

An den 77. Jahrestag der Ermordung von Ernst Thälmann wird am Mittwoch, 18. August, in der Gedenkstätte Buchenwald öffentlich erinnert. Dazu eingeladen haben der Thüringer Verband der Verfolgten des Naziregimes Bund der Antifaschisten (TVVdN/BdA) sowie die Lagerarbeitsgemeinschaft Buchenwald-Dora. Es spricht Sandro Witt (DGB). „Wir sind verpflichtet, auch 77 Jahre nach der Ermordung Thälmanns die Erinnerung wach zu halten, denn dieser Mord verjährt nicht. Und dass müssen wir der nachfolgenden Generation erklären“, so die Landesvorsitzende des TVVdN/BdA, Kati Engel. Es gelten die Coronaschutzregeln. Parteifahnen und -flyer sind verboten.

Mittwoch, 18. August, 17 Uhr; Hof ehemaliges Krematorium