Am Samstag vor 75 Jahren ist das Konzentrationslager in Buchenwald bei Weimar befreit worden. Die geplante große Gedenkfeier im Deutschen Nationaltheater fällt aus. Dennoch wird es ein Erinnern geben.

Gedenken und Aufruf im Netz 75 Jahre nach Befreiung Buchenwalds

Vor 75 Jahren, am 11. April 1945, wurden die Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau-Dora befreit. Das Erinnern an die Ereignisse hat nun wegen der Corona-Krise anders als geplant ausfallen müssen. Mit der „Thüringer Erklärung“ erinnern KZ-Überlebende nun an die historische Verantwortung in Deutschland. „Menschenrechte, Demokratie und Freiheit sind trotz der Erfahrung des Nationalsozialismus leider keineswegs selbstverständlich. Sie müssen immer wieder neu verteidigt werden. Dafür treten wir ein“, heißt es in der am Samstag im Internet veröffentlichten Erklärung.

Die Gedenkstätten selbst sind geschlossen. Kränze wurden von offizieller Seite aus bestellt - und am Samstag von Mitarbeitern der Stiftung niedergelegt - ohne große Zeremonie. Foto: Gerlinde Sommer

Die Überlebenden verfassten sie gemeinsam unter anderen mit Vertretern der Thüringer Landesregierung und der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora.

„Alle Menschen guten Willens sind eingeladen, sich dieser Erklärung anzuschließen und damit auch ein Zeichen zu setzen gegen diejenigen, die vom Nationalsozialismus als ‘Vogelschiss’ sprechen oder eine radikale Kehrtwende der Erinnerungskultur fordern“, teilte die Stiftung mit. Zu den Erstunterzeichnern gehören die Überlebenden Éva Fahidi-Pusztai, Naftali Fürst und Ivan Ivanji sowie Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU).

Für Fahidi-Pusztai und Ivanji unterzeichnete Weimars Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) am Samstag zudem Ehrenbürgerurkunden der Stadt.

Ramelow: Gedenkfeiern werden nachgeholt

Eine große Gedenkfeier, zu der auch KZ-Überlebende hätten kommen sollen, sowie andere Veranstaltungen in Erinnerung an die Befreiung mussten mit Blick auf die Corona-Pandemie abgesagt werden. Ramelow kündigte an, dass die Gedenkveranstaltungen nachgeholt werden sollen. „Das Andenken an die Verfolgten aus ganz Europa und die Würdigung ihres Leidens und Sterbens ist und bleibt zentraler Auftrag des Landes Thüringen“, so Ramelow. „Wir bleiben den Menschen verbunden, denen Buchenwald und Mittelbau-Dora zum furchtbaren Schicksal wurde.“

Eigentlich war in diesem Jahr in Thüringen eine große Gedenkveranstaltung mit Zeitzeugen aus aller Welt geplant. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde sie vor allem auch zum Schutz der sehr alten Überlebenden abgesagt. Foto: Gerlinde Sommer

„Leider können wir zum 75. Jahrestag der Befreiung nicht vor Ort zusammenkommen, um an die Toten und den großen Schmerz der Überlebenden zu erinnern“, teilte auch Landtagspräsidentin Birgit Keller (Linke) im Vorfeld bereits mit. „Umso entschiedener stellen wir uns allen entgegen, die die Verbrechen und den Terror der Nationalsozialisten mit Schweigen überdecken, relativieren oder gar leugnen wollen.“

US-Streitkräfte hatten am 11. April 1945 das bei Weimar gelegene KZ Buchenwald und das bei Nordhausen gelegene KZ Mittelbau-Dora befreit. Die Nazis hielten in Buchenwald mehr als eine halbe Million Menschen aus etwa 50 Nationen gefangen. Etwa 56.000 Menschen wurden in Buchenwald und seinen Außenlagern ermordet oder sie überlebten Hunger und Krankheiten nicht. Im KZ Mittelbau-Dora wurden rund 60.000 Häftlinge dazu gezwungen, in unterirdischen Stollen Raketen zu bauen. Mindestens 20.000 von ihnen starben.

