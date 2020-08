Der Pianist Asen Tanchev gibt ein Konzert in Erinnerung an Elfrun Gabriel.

Gedenkkonzert Elfrun Gabriel

Dem Andenken der vor zehn Jahren verstorbenen Pianistin Elfrun Gabriel widmet das Liebhabertheater Schloss Kochberg am Samstag, 15. August, 17 Uhr, ein Konzert. Sonst in großen Konzertsälen zuhause, konzertierte die Künstlerin 30 Jahre lang in dem kleinen Theater. Es spielt Asen Tanchev, Stipendiat der Stiftung Elfrun Gabriel zur Förderung hochbegabter junger Pianisten. Auf seinem Konzertprogramm stehen Elfrun Gabriels Lieblingskomponisten Chopin, Schumann und Mendelssohn.

