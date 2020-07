Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gedenkstunde für Magda Brown

An die Auschwitz- und Buchenwald-Überlebende Magda Brown erinnert am Donnerstag, 16. Juli, 19 Uhr, eine Gedenkstunde an ihrem Großporträt im Rahmen der Open Air-Ausstellung „Die Zeugen“ vor dem Turm an der Westseite des ehemaligen Gauforums. Dazu wird nach Angaben von Martin Kranz, Intendant der Achava-Festspiele, auch der amtierende Generalkonsul der USA, Dick Custen, erwartet. Magda Brown ist am 7. Juli im Alter von 93 Jahren gestorben. Die in den USA lebende Zeitzeugin war regelmäßig in Weimar zu Gast und hat an den Gedenkfeierlichkeiten in Buchenwald teilgenommen. Sie war eine gefragte Gesprächspartnerin. Ihr letztes öffentliches Gespräch fand am 13. April 2019 im Weimarer Mon Ami statt. Ihre beste Freundin und Kameradin war Éva Pusztai-Fahidi.