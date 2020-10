Nur wenige Meter vom Hansehaus der Weimarer Wohnstätte entfernt liegt das Gebäude am Frauenplan 8, in dem einst Max Liebermann gewohnt hat.

Weimar. Die Max-Liebermann-Gesellschaft schenkt der Stadt diese Tafel zur Erinnerung an ein großes Jubiläum des bedeutenden Malers.

Gedenktafel für Liebermann am Frauenplan in Weimar

Vor 100 Jahren – am 1. Oktober 1920 – wurde der Maler Max Liebermann (1847–1935) Präsident der Akademie der Künste in Berlin, eine der bedeutendsten Positionen im Kulturleben der Weimarer Republik. Zu diesem Anlass stiftet die Max-Liebermann-Gesellschaft, die heutige Trägerin der Liebermann-Villa am Wannsee, der Kulturstadt Weimar eine Gedenktafel.

Liebermann hat ab 1868 an der Kunstakademie Weimar studiert. Sein erstes großes Ölgemälde „Die Gänserupferinnen“ wurde dort 1872 gemalt, erinnert die Gesellschaft.

Max Liebermann wohnte von 1868 bis 1873 im Haus am Frauenplan 8 (nahe beim Wohnstätte-Haus, im Erdgeschoss befindet sich heute die „Brotklappe“). Dort soll die Tafel angebracht sowie von der Präsidentin der Klassik-Stiftung Weimar, Ulrike Lorenz, und der Direktorin der Liebermann-Villa in Wannsee, Lucy Wasensteiner, enthüllt werden.

In Berlin selbst ist zum Jubiläum noch bis zum 11. Januar die soeben eröffnete Sonderausstellung „Wir feiern Liebermann!“ zu sehen.

Freitag, 9. Oktober, 14 Uhr; Am Frauenplan 8