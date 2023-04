Gedenktafel in Kranichfeld verschwunden

Kranichfeld. Die Stadt und die Polizei suchen dringend Zeugen, die bei der Aufklärung eines moralisch verwerflichen Diebstahls helfen können.

Um Zeugenhinweise in einem außergewöhnlichen Diebstahl haben Polizei und Ordnungsamt der Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld gebeten: Seit Samstag, 1. April, wird an der zum Gedenken an den Todesmarsch der Buchenwald-Häftlinge 1945 aufgestellten Stele an der Ilmenauer Straße in Kranichfeld die Gedenktafel vermisst. Jemand muss sie kurz zuvor aus der Befestigung gehebelt und gestohlen haben. Die quadratische Tafel mit 1,20 Metern Länge und Breite gehört der Stadt Kranichfeld, deren Bürgermeister Jörg Bauer von der Initiative Aktiv für Kranichfeld umgehend Anzeige erstattete. Wer etwas beobachtet hat, sollte sich bei der Polizei oder in der Verwaltung melden.

Polizei Tel.: 03643/8820, Stadt Kranichfeld Tel.:: 036450/3450, E-Mail: info@vg-kranichfeld.de