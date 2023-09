Geduld im Apoldaer Rathaus: Nimm ein Gebäck mehr

Dirk Lorenz-Bauer befragt den Apoldaer Bürgermeister und muss sich in Geduld üben.

Der Bürgermeister von Apolda, Rüdiger Eisenbrand (parteilos) wirkt derzeit entspannt. Das war in der jüngeren Vergangenheit eher selten so. Klar, das Amt, das nie kritikfrei gestellt ist, birgt seelischen Ballast, den der Außenstehende nicht einzuschätzen vermag. Aber gut, der Chefposten im Rathaus wird ziemlich gut vergütet. – Ein Trost.

Das Salär ist so attraktiv, dass es durchaus reizvoll sein kann, dieses Amt zu erobern. Das zumindest ist 2024 möglich, was etliche Bewerbungen mit sich bringen dürfte.

Aber zurück zum Bürgermeister, dem ich bei Kaffee und Gebäck (Dank an Sekretärin Sandra Löbel) tief in die Bürgermeisteräugelein blickte. – Um plötzlich knallhart zu fragen. Erstens: Wird es seinerseits die Wahlempfehlung für einen Kandidaten (noch sind nicht alle bekannt) geben? Zweitens: Wird er nach Ende der Amtszeit weiter politisch aktiv bleiben? Wie gesagt, Rüdiger Eisenbrand ist momentan tiefenentspannt. Lächelnd bat er mich also, doch bis Ende November abzuwarten. Dann werde er sich entscheiden. Na gut, knurre ich ungeduldig. – Und greife zur Beruhigung wenigstens noch mal zum Gebäck.