Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geduld macht vieles leichter

Es ist keine Frage des Gefallens, dass nun neuerlich Bäume in Weimar gefällt werden müssen. Am Donnerstagmorgen ab 8 Uhr holzt die Firma Tannen-Wulf Weimars öffentliche Weihnachtsbäume auf dem Herderplatz und auf dem Markt ab. Wer sich das Kettensägen-Spektakel anschauen möchte, sollte flink sein. Spätestens gegen 10 Uhr ist aus den ausgedienten Riesen Kleinholz gemacht.

Wer jetzt darüber nachdenkt, dass im heimischen Wohnzimmer ja auch noch eine Altlast steht, die abdekoriert und entsorgt sein will, sollte die Sache entspannt angehen. Natürlich sind auch mir Leute über den Weg gelaufen, die schon am Samstag nach Weihnachten gesenkten Blickes zum Altglascontainer marschierten, um ihren penibel abgepellten – und fast ladenneuen – Weihnachtsbaum wieder loszuwerden. Echt schade darum.

Wer sich an den Regularien der Kirche orientiert, stößt in Sachen Abschied vom Baum oftmals auf das Epiphanias-Fest am 6. Januar. Das ist nun auch vorüber – aber wie gesagt: Nicht in Panik geraten! Im weiteren Sinne endet die Weihnachtszeit erst zu Mariä Lichtmess am 2. Februar. Bis dahin könnte der Baum tolerabel stehen bleiben. Geduldig zu sein, erleichtert vieles – nicht zuletzt den Weihnachtsbaum, der bis dahin noch an Feuchtigkeit und damit an Gewicht verliert.