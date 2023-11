Gefährliche Monstertrucks kommen nach Weimar

Solche Monstertrucks gibt es bei der Show am Sonntag zu sehen.

Weimar. Stuntshow am kommenden Sonntag auf dem Kauflandparkplatz in der Weimarer Humboldtstraße.

Einen „PS-Zirkus auf vier und zwei Rädern“ versprechen die Veranstalter einer Familien-Entertainmentshow am kommenden Sonntag, 14 Uhr, auf dem Kauflandparkplatz an der Weimarer Humboldtstraße. 90 Minuten lang soll es „Aktion total, qualmende Räder, fliegende Autos, einzigartige Artisten und gefährliche Monstertrucks“ geben. Als eines der letzten Motoren-Stunt-Teams zeichnen für die Veranstaltung die Gebrüder Frank verantwortlich. Durch technisch höchst anspruchsvolle Sprünge und Balance-Akte auf dem Lenker des Motorrads oder des Quads schaffe es das Stunt-Team „Gänsehaut-Feeling“ im Publikum zu erzeugen.

Francesco Frank ist mit 24 Jahren einer der jüngsten Stuntleute in Deutschland, heißt es. Ausgebildet wurde er hierzu im französischen Toulouse an einer Stunt-Schule. Dabei stand die Sicherung der eigenen und anderen Personen an vorderster Stelle. Die Tricks mit den bis zu 7 Tonnen schweren Monstertrucks „Bulldog“ und „Car Killer“ werden daher nur von ausgebildeten Stuntmännern ausgeführt.

Die Show findet bei jeder Witterung statt. Karten für Erwachsene für 20 und für Kinder ab 3 Jahren für 15 Euro gibt es 60 Minuten vor Beginn der Show an der Tageskasse.