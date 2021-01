Gefällte Bäume sollten liegen bleiben

Tipps zum richtigen Umgang mit von Bibern gefällten Bäumen an Flussufern, so an der Ilm in Weimar, hat der Naturschutzbund (NABU). „In den Wintermonaten sind Biberspuren besonders auffällig, denn um an Nahrung zu gelangen, fällen die Tiere Bäume. Wichtig ist, sie in Ufernähe liegen zu lassen oder – wenn sie stören – nur etwas wegzurücken“, rät Marcus Orlamünder, der das Biber-Projekt für den Nabu koordiniert.

„Werden die Bäume weggeräumt oder die Kronen gehäckselt, hat der Biber auf einen Schlag deutlich weniger zu fressen und fällt den nächsten Baum“, um an zarte Zweige, Knospen und Rinde zu gelangen. In Frühling stelle er seine Ernährung wieder auf krautige Pflanzen um. Wertvolle Gehölze oder Obstbäume könnten mit Draht ummantelt oder einem speziellen Anstrich versehen werden.

Mithilfe von Land und EU kann der Nabu Thüringen die Beratungsarbeit zum Thema Biber von 2020 bis 2022 weiterführen. Damit der auch in Weimar und im Weimarer Land wieder häufiger anzutreffende Biber langfristig eine Chance habe, berät der Verband unter anderem Landnutzer, Gemeinden, Verbände, Planer, Gartenbesitzer und Mühlenbetreiber bei Fragen zum Biber, betreibt Vorsorge gegen Biberschäden und bildet ehrenamtliche Biberberater aus.