Gefahr im Verzug: Spielplatz in Weimar gesperrt

Weimar. Anlage am Poseckschen Garten kann wegen stark geschädigter Bäume nicht genutzt werden. Fachfirma bereits beauftragt.

Bei einer der regelmäßigen Baumkontrollen in der Stadt wurden im Bereich des Spielplatzes am Poseckschen Garten massive Schäden an Bäumen im Bereich der Anlage festgestellt. Weil Starkästen oder Teile der Baumkronen jederzeit abbrechen könnten, wurde der Spielplatz sofort von der Stadt gesperrt, teilte diese am Mittwoch mit. Der bereits beauftragte Baumpflegefachbetrieb solle die Schäden nach Angaben der Verwaltung noch im Verlauf dieser Woche beheben.

Im Interesse der eigenen Sicherheit hat die Stadt die Bürgerinnen und Bürger eindringlich gebeten, die angebrachten Absperrungen unbedingt zu beachten und den abgesperrten Bereich nicht zu betreten, bis der Spielplatz wieder ohne Bedenken freigegeben werden könne.