Gefahr in Verzug in Weimar: Stromabschaltung für Baumschnitt in Niedergrunstedt

Niedergrunstedt. An einer Linde neben Freileitung auf dem Bäckerplatz drohte akut ein Bruch im Kronenteil.

Wegen akuter Bruchgefahr an einem Riss im Kronenteil rückte der Kommunalservice Mittwoch zu einer Linde am Bäckerplatz in Niedergrunstedt in unmittelbarer Nähe zu einer Freileitung aus. Um einen Sicherungsschnitt zu setzen, musste ab 13 Uhr der Strom abgeschaltet werden. Die Stadt rechnete mit einer Dauer von zwei bis drei Stunden. Weil es sich um eine Havarie handelte, hätten die Anwohner nicht vorab informiert werden können.