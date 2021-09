Weltbekannte Musiker in Weimar.

Weimar. Ensembles von Weltrang überzeugen auch in Weimar.

Gefeiert wurden am Abend im Hotel Elephant das Jerusalem Quartet und das Novus String Quartet. Gemeinsam hatten die Ensembles das Oktett für vier Violinen, zwei Violen und zwei Violoncelli in Es-Dur op. 20 MWV R 20 von Felix Mendelssohn Bartholdy sowie das Streichoktett in C-Dur op. 7 von George Enescu aufgeführt. Jedes Quartett für sich besitzt weltweites Ansehen.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Weimar.