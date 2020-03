Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geflügelzüchter trauern um Chef

Isseroda. Der Rassegeflügelzuchtverein Isseroda und Umgebung trauert um Dieter Dudkowiak. Der langjährige Chef der Isserodaer Gefügelzüchter ist am 12. März verstorben, teilte der Verein am Montag mit. Am 18. März wäre Dudkowiak 80 Jahre alt geworden.

Immerhin 56 Jahre lang gehörte er dem Zuchtverein an, exakt die Hälfte davon als dessen Vorsitzender. Zuletzt hatte Dudkowiak den Ehrenvorsitz im Verein inne. Insbesondere mit seiner Zucht der Hühnerrasse Zwerg-Welsumer ließ er vielfach aufhorchen und gewann Kreis-, Landes- und Bundespreise.

Anlässlich des 150-jährigen Bestehens des Isserodaer Rassegeflügelzuchtvereins wurde Dieter Dudkowiak von Thüringens Landesverbandschef Thomas Stötzer die Grzimek-Bundesmedaille verliehen.

Auf ein letztes Geleit müssen indes zahlreiche seiner Freunde, Vereinskollegen und weiteren Weggefährten verzichten. Wegen der Corona-Vorkehrungen bleibt die Trauerfeier in dieser Woche auf den engsten Familienkreis begrenzt.