Geführte Tour zum Carolinenturm

Blankenhains ehrenamtliche Wanderleiterin Angela Haferburg setzt an diesem Wochenende den sportlichen 14-Tage-Rhythmus ihrer Touren fort. „Wanderbares Blankenhain“ führt am Samstag, 24. Oktober, zum Kötsch und zum dortigen Carolinenturm mit einer eventuellen Einkehr in der Waldgaststätte Müllershausen. Treff zur rund zehn Kilometer langen Wanderung ist um 10 Uhr auf dem Parkplatz am Freibad. Die Rückkehr ist gegen 14 Uhr geplant.

Wer teilnehmen möchte, sollte sich bis Freitag, 23. Oktober, unter der Rufnummer 0152/34756057 anmelden. Eine Mund-Nase-Abdeckung ist mitzubringen.