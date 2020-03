Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gegen Kopf getreten und schwer verletzt - Lesebrillen und Zahnbürsten gestohlen

Weil er ihm kein Geld geben konnte, wurde ein 33-jähriger Weimarer schwer verletzt. Der 36-jährige Täter konnte oder wollte nicht akzeptieren, dass ihm sein Bekannter kein Geld gab. In der Folge schlug und trat er mehrfach gegen den Kopf des Geschädigten. Anschließend flüchtete der Täter, konnte aber von Polizeibeamten festgestellt werden. Er selbst stritt die Tat ab. Aufgrund seines Verhaltens in Kombination mit seinem erheblichen Alkoholpegel wurde er ins Klinikum verbracht. Das Opfer wurde mit Gesichtsverletzungen ebenfalls zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht.

Selbstständig gemacht

Ein 52-jähriger Mann stellte am Montag seinen Citroen in Weimar auf einer Stellfläche nahe der Schwanseestraße ab. Dummerweise vergaß er auf dem abschüssigen Gelände den Wagen ordnungsgemäß zu sichern, so dass sich dieser von allein in Bewegung setzte. Im Zaun eines ansässigen Unternehmens kam das Fahrzeug wieder zum Stehen. Ein Zaunsfeld und der Pkw wurden leicht beschädigt.

Überwachungskamera filmt Werkzeugdieb

Ein Mann begab sich am Freitagnachmittag unberechtigter Weise auf ein Grundstück in Bad Berka. Hier versuchte er die Türen eines Transporters zu öffnen und hatte Glück. Eine war nicht abgeschlossen. Aus dem Transporter entwendete er in der Folge mehrere Werkzeuge im Wert von über 2.000 Euro. Was der Dieb vermutlich nicht wusste, das Grundstück des Geschädigten wird videoüberwacht.

Anhand der Bilder konnte die Identität des Täter festgestellt werden. Er wurde mit der Tat konfrontiert. Er räumte er diese ein und gab an, wo er das Diebesgut deponiert hatte. Bei dem Täter handelt es sich um einen polizeibekannten 23-jährigen Kranichfelder.

Gestohlene Lesebrillen, Zahnbürsten und T-Shirts gefunden

Augenscheinlich diverses Diebesgut wurde am Montag in einer Seitengasse in Blankenhain gefunden. Es handelte sich um mehrere originalverpackte Lesebrillen, Elektrozahnbürsten, T-Shirts und Taschenlampen. Ermittlungen ergaben, dass es sich um Diebesgut aus einem örtlichen Supermarkt handelt. Zur eigentlichen Tathandlung wird ermittelt.

Automaten-Diebe scheitern

Wie bereits in Kranichfeld machten sich auch in Rittersdorf am Wochenende Unbekannte an einem Zigarettenautomaten zu schaffen. Hier gelang es aber nicht, den Automaten aus der Halterung zu ziehen. Offensichtlich nahmen die Unbekannten diese Tatsache aber sportlich und suchten sich den nächsten Automaten. Es entstand geringer Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen zum versuchten Diebstahl.