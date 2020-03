Weimar. Um sich symbolisch von sexueller Belästigung und ungerechter Bezahlung freizumachen, sind am Freitag Frauen in Weimar dazu aufgerufen, Taschen wegzuschleudern.

Anti Sexismus und miese Bezahlung: Frauen werfen in Weimar Taschen

Sexistische Sprüche, Belästigung, schlechtere Bezahlung: All das sollen Frauen mittels einer Aktion zumindest symbolisch beim Handtaschenweitwurf loswerden können. Dazu laden verschiedene Akteurinnen, darunter der Landesfrauenrat Thüringen und der Dachverband der Migrantinnenorganisationen DaMigra, rund um den Internationalen Frauentag ein.

Unter dem Motto „Kann weg, der Scheiß!“ sollen Frauen alles, was sie wegwerfen möchten, auf Zetteln notieren, diese an präparierte Handtaschen geklebt und diese so weit wie möglich weg werfen, erklärte Ilona Helena Eisner, Geschäftsführerin des Landesfrauenrats. Sie räumte ein, dass es nicht nur Befürworterinnen für das Angebot gebe. „Aber das ist als eine Aktion des Befreiens gedacht. Auch das ist manchmal nötig.“

Los geht es in Weimar. Dort ist ein guter Wurfarm am Freitag ab 11 Uhr auf dem Platz vor dem Bauhaus Museum gefragt. Am Sonntag, dem Internationalen Frauentag, soll die Aktion ebenfalls ab 11 Uhr auf dem Anger in Erfurt wiederholt werden. In der Landeshauptstadt ist ab 14 Uhr dann auch eine Demonstration zum Frauentag geplant.