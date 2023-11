Geht mehr auf Konzerte – oder nicht

Marvin Reinhart über entspanntes Nichtstun

„Geht mehr auf Konzerte“ – mit dieser Aussage appelliert die eher unbekannte Band „Kapelle Petra“ an ihre Fans. Mehr auf Konzerte gehen ist auch in meinem Freundeskreis die einhellige Meinung. Allerdings setzt der impulsive Kauf etlicher Konzert-Tickets von situativ als einigermaßen spannend erachteten Künstlern auch unter Druck. Und davon muss man sich lösen.

Alles begann vor einigen Jahren mit der überstürzten Bestellung von Karten für ein Konzert in den Niederlanden. Was aber im Kaufrausch als völlig praktikabel erschien, rückte Tag für Tag vor allem geografisch in immer weitere Ferne. Da die fünf Stunden Autofahrt – one way – kurz vor Fahrtantritt völlig unverhältnismäßig geworden waren, entschlossen wir uns, von dem Kurztrip abzusehen und stattdessen eben jener Band entspannt aus der Konserve auf dem Balkon zu frönen. Eine Entscheidung, die keiner von uns letztlich bereute – trotz der entstandenen Kosten – und irgendwie Tradition wurde. Am Mittwoch stand nun ein Konzert in Leipzig auf dem Plan. Nun raten Sie, wer an Allerheiligen lieber auf dem Sofa sitzt… Stressfrei bleibt Trumpf.