Vorsicht Baustelle: In der Jenaer Straße wird ab 5. Juli der Gehweg stadtauswärts rechts repariert.

Gehwegarbeiten in der Jenaer Straße von Weimar

Weimar. Halbseitige Sperrung ab Montag stadtauswärts

Abschnittsweise halbseitig gesperrt ist während der Arbeitszeiten ab Montag die Jenaer Straße. Die Oberfläche des südlichen Gehweges (stadtauswärts rechts) wird zwischen der Marlene-Dietrich-Straße und der Großmutterleite repariert. Die Arbeiten sollen Ende des Monates abgeschlossen sein.

Verlängert hat die Stadt die Sperrungen am Denstedter Weg (bis 9. Juli) und in der Arno-Holz-Straße (bis 30. Juli). In der Berliner Straße sollen die Arbeiten nun bis 15. September abgeschlossen sein.