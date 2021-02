Geld für Saal und Schloss-Wege in Kromsdorf

Die Wege am Kromsdorfer Schloss, das Gärtnerhaus, die Sanierung des Kulturhaussaals, das Umfeld der Kirche in Denstedt und die Feuerwehr in Rohrbach: Das sind die Projekte für das laufende Jahr im neuen Haushalt der Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße für ihre 2019 neu hinzugewonnenen Ortschaften.

Das Kulturhaus einschließlich Küchentrakt ist dabei ein Großprojekt, für das eine Million Euro im Etat stehen. 667.000 Euro kommen vom Land. Für das Gärtnerhaus am Kromsdorfer Schloss sind 30.910 Euro eingeplant, davon 20.610 Euro Fördergelder. Die Feuerwehr in Rohrbach darf sich auf 20.000 Euro freuen, um ihr Domizil nach dem erfreulichen Personal-Zuwachs den Erfordernissen anzupassen. Für die Wege am Kromsdorfer Schloss stehen 95.150 Euro bereit, gefördert mit 63.435 Euro. Die Arbeiten am Umfeld der Denstedter Kirche sollen 180.000 Euro kosten, 97.500 davon gefördert.