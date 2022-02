Geld vom Bund für 22 Projekte zum Thema Weimarer Republik

Weimar. Anträge auf jeweils 1000 Euro können nur noch bis zum Monatsende an den Verein Weimarer Republik gerichtet werden.

­Aus dem Etat des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz wird in diesem Jahr das Förderprogramm gespeist, das der Verein Weimarer Republik 2019 aus der Taufe gehoben und bis 2021 jährlich finanziell unterstützt hat. Unter dem Titel „22x1000“ werden 22 Projekte mit einem Zuschuss in Höhe von jeweils 1000 Euro bedacht, teilte der Verein gegenüber unserer Zeitung mit und verweist auf die baldige Frist für Anträge am 28. Februar.

Im Zentrum sollte bei den Projekten stehen, dass sie an die Weimarer Republik erinnern oder sich mit aktuellen Fragestellungen beschäftigen, die einen Bezug zur ersten Demokratie auf deutschem Boden haben. Mindestens sechs der 22 geförderten Projekte sollen in deren Geburtsstadt Weimar angesiedelt sein, nannte der Verein ein weiteres wichtiges Kriterium. Antragsberechtigt für „22x1000“ seien den Angaben zufolge alle Institutionen des privaten und öffentlichen Rechts, sofern sie ihren Sitz in Deutschland haben. Dazu gehören Vereine, Stiftungen, öffentliche Institutionen und Kommunen.

TLZ-Newsletter für Weimar Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bewerbungen für das Förderprogramm können bis zum 28. Februar an den Verein Weimarer Republik gerichtet werden. Bevorzugt sollte dies per Mail unter verein@weimarer-republik.neterfolgen.

www.weimarer-republik.net