Gelebte Inklusion in der Klinik-Küche

Was als Experiment begann, hat sich zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt: Vor vier Jahren haben Marc-Pascal Liebscher und René Eckardt ihre Arbeit bei der Klinik-Service-Gesellschaft (KSG), einem Tochterunternehmen des Sophien- und Hufeland-Klinikums, aufgenommen. Die Startbedingungen der beiden jungen Männer waren nicht so optimal, die Chancen für eine Berufsausbildung standen nicht gut.

Über den Berufsbildungsbereich in den Werkstätten der Diakoniestiftung Weimar/Bad Lobenstein kam Marc-Pascal Liebscher in die Cafeteria des Klinikums. „Marc-Pascal sah sich selbst nicht in einer Werkstatt für behinderte Menschen. Wir wollten ihm eine Chance geben und haben ihn von Anfang an in unser Team integriert“, berichtet KSG-Betriebsleiter Christian Höttges. Und das war ohne Frage die richtige Entscheidung: Wer in der Cafeteria zu Gast ist, kann beobachten, wie sehr sich der 22-Jährige engagiert. Von der Essensausgabe über das Auffüllen von Besteck bis hin zum Abwischen der Tische. Den Berufsbildungsbereich hat er inzwischen erfolgreich absolviert und freut sich darauf, auch in Zukunft in der Klinik-Cafeteria zu arbeiten.

Über seinen Abschluss freut sich auch René Eckardt. Der 21-jährige hat in der Klinik-Küche eine Ausbildung zum Fachpraktiker Küche absolviert. Dieser Ausbildungsberuf, ehemals als „Beikoch“ bezeichnet“, wurde speziell für Menschen mit Beeinträchtigungen geschaffen. Der theoretische Unterricht an der Berufsschule war für René Eckardt eine besondere Herausforderung. Um bestmöglich auf die Abschlussprüfung vorbereitet zu sein, erhielt er individuellen Förderunterricht – mit Erfolg. Nach seinem Abschluss bleibt René Eckardt der Klinik-Küche auch weiterhin erhalten, zur Freude seiner Kollegen. „René hat sich zu einem wertvollen Mitglied unseres Teams entwickelt. Er wird sehr geschätzt, weil er fleißig ist und weil wir uns auf ihn verlassen können“, erzählt Höttges.

Dass Auszubildende – ganz gleich, ob es sich um junge Menschen mit oder ohne Startschwierigkeiten handelt – bei der Klinik-Service-Gesellschaft in besten Händen sind, hat auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) erkannt und der Einrichtung das Prädikat „garantiert gute Ausbildungsqualität“ verliehen.