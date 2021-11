Gelebte Städtepartnerschaft

Weimar/Trier. Mit einer Spende von rund 10.000 Euro unterstützen DNT und Staatskapelle Weimar Trier-Ehrang beim Wiederaufbau nach der Flut.

Große Freude in Trier-Ehrang: In der vergangenen Woche überbrachte Oberbürgermeister Wolfram Leibe symbolisch eine Spende in Höhe von 10.006,25 Euro aus der Partnerstadt Weimar. Der Stadtteil war im Sommer schwer vom Hochwasser des Moselzuflusses Kyll getroffen worden. Als Zeichen der Solidarität mit den Flutopfern hatten das Deutsche Nationaltheater und die Staatskapelle Weimar bei ihren Sommertheater-Vorstellungen am E-Werk das Publikum um Spenden für die Betroffenen gebeten. Sowohl die Zuschauerinnen und Zuschauer als auch die Ensembles der beiden Produktionen „Die Gärtnerin aus Liebe“ und „Wie es euch gefällt“ sowie weitere Mitarbeitende des Hauses beteiligten sich mit kleineren und größeren Geldbeträgen. Mit der letztendlichen Summe hatte DNT-Generalintendant Hasko Weber dem Trierer Stadtoberhaupt bei einer Theaterführung im Rahmen seines Weimar-Besuchs Anfang Oktober eine freudige Überraschung bereitet.

„Eine Partnerschaft, die mit Solidarität gelebt wird. Ich bin wirklich tief beeindruckt von dieser Spende“, betonte OB Wolfram Leibe und dankte allen, die dem Aufruf gefolgt waren ebenso wie den Menschen, die auch jenseits davon gespendet haben. „Das werden wir Trierer nicht vergessen und dankbar in Erinnerung halten.“ Das Geld soll nun für die dringend notwendigen Reparatur- und Wiederaufbaumaßnahmen des Ehranger Bürgerhauses verwendet werden, das bei den Überschwemmungen stark beschädigt wurde.